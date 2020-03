David en Gine hebben hun droom nog niet opgegeven: 'Wel even gejankt om benefietdiner'

Rond zes uur druppelen zaterdagavond de eerste mensen binnen in het dorpshuis in de Wouwse Plantage. Ze komen allemaal genieten van het Spaanse diner dat chef en organisator Niels Brands op tafel zet. Gine is er uiteraard ook, maar zonder haar David. Hij is in Spanje om gasten te ontvangen.

Want de Spaanse droom heeft het stel nog steeds niet opgegeven. En dat gaan ze ook niet doen. Het dak moet gerenoveerd worden en dan is het huis klaar. Dat gaat tussen de 12.000 en 16.000 euro kosten. Om ze een handje te helpen, besloten Niels en zijn vriendin Jenny het benefietdiner te organiseren. "We zetten voor 23 mensen een diner op tafel, samen goed voor ruim 500 euro."

Voor Gine en haar man, die via FaceTime meegeniet van het diner, een onbegrijpelijk cadeau. "Toen we gebeld werden door Jenny en Niels hebben we wel even zitten janken", vertelt Gine. "We krijgen zo veel mooie mensen op ons pad. Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar we zijn."