Dronken automobilist rijdt tussen de voetgangers in centrum Tilburg: 'Hij wilde niet stoppen'

Een dronken automobilist reed zaterdagnacht tussen de voetgangers door op de Korte Heuvel in Tilburg. Surveillerende agenten probeerden de bestuurder te stoppen, maar die reed gewoon door. Uiteindelijk is bestuurder met een politieauto klemgereden.

"De automobilist was onder invloed van alcohol", laat een politiewoordvoerder weten. "De bestuurder heeft een bekeuring gekregen en is voor het doen van een blaastest meegenomen naar het politiebureau."

Ook tijdens koopavond

Donderdagavond - tijdens koopavond - reed er ook al een automobilist door het voetgangersgebied in de Heuvelstraat. Surveillerende agenten werden hier op gewezen door mensen die daar liepen.

De bestuurder van deze auto had de verkeersborden niet gezien. Ook deze automobilist heeft een bekeuring gekregen.

Motorrijder rijdt hard door smalle straten

De politie was zaterdagmiddag en -avond sowieso druk met de aanpak van overlastgevend verkeer in het centrum. Een Tilburgse motorrijder, die in de middag verschillende rondjes door de smalle straten in de binnenstad maakte - waarbij hij herhaaldelijk onnodig veel gas gaf - kreeg een bekeuring van 390 euro.

Een Belgische automobilist en twee Tilburgse quadrijders die 's avonds veel lawaai veroorzaakten op het NS-Plein werden ook op de bon geslingerd.

Stoned

Een 19-jarige Belgische automobilist werd aangehouden op het NS-Plein omdat hij stoned autoreed. Hij kreeg een bekeuring en een rijverbod van 24 uur.