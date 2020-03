'Aanpak coronavirus gaat goed in Nederland', vindt oud-hoofd infectieziektenbestrijding van GGD

Zijn handen jeuken. Tilburger Jos van de Sande was jarenlang hoofd van de infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart voor Brabant. Hij maakte SARS mee, MERS, de Mexicaanse griep... Inmiddels is hij een paar jaar met pensioen en nu ziet hij het coronavirus over de wereld trekken.

"Ik vind dat het wel heel goed gaat in Nederland, wat de aanpak van het coronavirus betreft", vertelt Van de Sande. "We hebben natuurlijk ook een uitstekende organisatie in Nederland met het RIVM, met de GGD'en en met de microbiologen in het ziekenhuis. Dat is niet in elk land zo goed georganiseerd."

Inmiddels is er in Nederland bij zeven mensen het coronavirus vastgesteld. In Loon op Zand, Diemen, Delft en Rotterdam. "Van die zeven zijn er drie zogenoemde primairen die het virus vanuit het buitenland hebben binnengebracht. De anderen zijn directe contacten van die mensen."

Carnaval

Van de man uit Loon op Zand is bekend dat hij carnaval vierde voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Toen zou hij nog niet ziek zijn geweest. Er wordt gezegd dat hij dus niemand tijdens carnaval heeft kunnen besmetten.

Veel mensen vragen zich af of iemand - als die het virus bij zich draagt - echt niet iemand kan besmetten als hij zich nog niet ziek voelt. "In theorie wel", vertelt Van de Sande. "Dan zal je in eerste instantie je directe partners of mensen in je thuissituatie besmetten, omdat die het dichtst bij zijn. Daar heb je het meest contact mee. Alleen is die kans verschrikkelijk klein. Daar moeten wij niet mee werken, zo moeten wij het niet benaderen. Het gaat in de infectieziektenbestrijding steeds over de meest waarschijnlijke hypotheses."

'We weten hier het fijne nog niet van'

Van de Sande benadrukt dat we nog niet het fijne van dit virus weten. "Daar moeten we eerlijk in zijn." Om primaire besmettingen is nu soort een kringetje gecreëerd. Maar er zijn in totaal tientallen mensen verdacht. "Maar die hebben niet dat intensieve contact gehad."

In theorie kunnen dit ook ziektedragers zijn, maar zij mogen wel gewoon de samenleving in. Tenzij ze ziek zijn. "Daarom is het belangrijk dat mensen die zich in de omgeving van deze patiënten bevinden, nagekeken worden als ze ook maar het geringste gevoel hebben dat ze koorts hebben. En dat we dit nakijken. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zul je moeten thuisblijven van je werk op het moment dat je koorts hebt. Niet in een plaats waar dit helemaal nog niet speelt, maar dicht in de omgeving van deze patiënten moet dit wel. Daar moet je als je koorts voelt in eerste instantie thuisblijven."

Overleven

Grote vraag is of we dit virus nog gaan indammen. Volgens Van de Sande is de kans dat dit blijft 'wel redelijk aanwezig'. "Het kan zijn dat we in een situatie terechtkomen dat we de handdoek in de ring moeten gooien. Dat zie je eigenlijk al een beetje in Italië, heb ik het gevoel. In Duitsland dreigt dit ook te gebeuren. Ik denk dat wij ons best moeten doen om te proberen tot de zomer te overleven in deze situatie."