Massaal vlaggen voor 75 jaar bevrijding, maar dan moeten de Chinezen wel op tijd leveren

WERKENDAM -

“Er komt een vlag”, zegt Floris van den Hoek met volle overtuiging. De voorzitter van het comité 'Werkendam 75 jaar bevrijd' heeft het over de speciaal ontworpen bevrijdingsvlag, waar ‘heel’ Werkendam voor aan het sparen is. Maar die vlag moet uit China komen. “Lijkt een beetje een probleem te zijn, de aanvoer uit China is wat gestopt.”