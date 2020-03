Motorcrosser Erwin Robins verongelukt in Zuid-Frankrijk

Motorcrosser Erwin Robins uit Someren is om het leven gekomen bij een ongeluk in Zuid-Frankrijk. Dat meldt lokale omroep Siris in Someren.

Volgens de lokale omroep reed Robins zaterdagochtend door onbekende oorzaak met een bestelbusje tegen de pijler van een viaduct over de snelweg A9. Bij dat ongeluk raakten ook vier mensen gewond.

Robins was onderweg naar huis van een trainingsstage in Spanje. Hij werd in 2001 tweede in het KNMV Open Nederlands Kampioenschap 250cc. Hij had met zijn vrouw drie kinderen en ook een kind uit een eerder huwelijk.