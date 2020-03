Spanjaard gepakt op Eindhoven Airport na vondst mogelijke granaat, blijkt om 'grinder' te gaan

Volgens een woordvoerder van de marechaussee kwam de man uit Spanje en zit hij nog vast voor ordeverstoring. "We moesten het security proces en de bagagecontrole stilleggen na de vondst van de mogelijke granaat. Wat hij bij zich had, kenden wij niet. Dat had impact op ons proces. Dat is dus ordeverstoring."

Volgens de marechaussee is het ook niet toegestaan om een grinder op zak te hebben.

Onbekend is wanneer de man weer naar huis mag.