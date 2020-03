'Vierde besmetting coronavirus in Loon op Zand'

LOON OP ZAND -

In Loon op Zand is een vierde inwoner besmet met het coronavirus. Het zou gaan om de broer van de man bij wie het virus in Nederland als eerst werd ontdekt. Dat meldt het Brabants Dagblad op basis van bronnen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant noch het RIVM hebben de vierde besmetting bevestigd.