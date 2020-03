Zangeres Evy van de River Zydeco Band heeft het coronavirus, dochter van eerste patiënt

Zangeres River Zydeco Band met coronavirus was nog niet besmettelijk tijdens optreden in Raamsdonksveer

Ze zijn zich rot geschrokken, de leden van de River Zydeco Band uit Raamsdonksveer. Zangeres Evy (24) is besmet met het coronavirus. Maandag trad de band, gespecialiseerd in americanamuziek, nog op in zaal De Witte Leeuw in Raamsdonksveer.

“Dat doen we ieder jaar op carnavalsmaandag. Dat is een traditie geworden”, zegt bandlid Jo van Strien. “Dat optreden is voor veel mensen een leuke afwisseling tussen al die carnavalsmuziek.”

Ook dit jaar waren er weer honderden fans in de zaal. Niks aan de hand, zo leek het die dag, tot donderdag bekend werd dat de vader van de leadzangeres de eerste coronapatiënt in Nederland is. En zaterdag kwam daar het bericht bij dat ook Evy is besmet.

Niet ziek en niet besmettelijk

“Dan begin je toch te twijfelen," zegt oprichter en accordeonist Jo van Strien, “hebben wij en het publiek tijdens ons optreden ook gevaar gelopen? We hebben daarover contact gehad met de GGD, maar die kon ons na onderzoek geruststellen. “Evy was op maandag nog niet ziek en volgens de GGD ook niet besmettelijk. En dus kan ze ons en het publiek niet hebben besmet.”

Een hele opluchting voor Jo en de band. Want ze hadden al wel wat ongeruste vragen van fans gehad en ook wat nare opmerkingen van anderen. “Maar de fans kunnen we geruststellen en ook de uitbater van De Witte Leeuw was opgelucht toen ik hem belde met het nieuws dat zijn gasten geen risico hebben gelopen.”

'Voelt zich heel goed'

De River Zydeco Band is al zo’n 30 jaar een begrip in Raamsdonksveer en verre omgeving. Vorig jaar zochten ze een nieuwe leadzanger en voor het eerst is dat nu een vrouw. Met de komst van de 24-jarige Evy is de band ook verjongd. Jo zelf is 76 en speelt accordeon. Hij stond destijds aan de wieg van de River Zydeco Band.

“Het enige dat we nu hopen is dat Evy en haar familie er weer snel bovenop zijn. Gelukkig voelt Evy zich heel goed”, kan Van Strien vertellen. Hij heeft app-contact met haar. De zangeres en haar moeder zitten in thuiquarantaine in Loon op Zand Vader ligt in isolatie in het ziekenhuis. “Waarschijnlijk mag hij binnenkort naar huis.”

De muzikant stapte zondag in de auto naar Oostenrijk voor een weekje vakantie. “Even was ik bang dat ik niet het land uit zou kunnen, omdat ik misschien risico had gelopen op besmetting, maar gelukkig mochten we gewoon vertrekken.” En lachend voegt Jo er aan toe: “Ik maak me echt geen zorgen om mijn gezondheid.”