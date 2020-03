Steffi en Roel over speeddates in Boer Zoekt Vrouw: vonkjes en soms wat ongemak

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over aflevering 2: de speeddates (Foto: Steffi Verhagen)

De boeren en boerin moesten zondag in de tweede aflevering van Boer Zoek Vrouw uit tien kandidaten vijf favorieten kiezen. En dat ging ze eigenlijk vrij gemakkelijk af. In hun vlog vertellen Steffi en Roel wat zij vonden van deze aflevering, de mandarijnen van boer Geert-Jan, de zenuwen van boerin Annemiek en de charme van boer Geert.

De een had ‘mooie blauwe ogen’, een ander ‘de wauw-factor’, met een derde waren er ‘veel raakvlakken’ en een vierde kandidaat was wel ‘héél erg leuk’. De speeddates maakten van alles los bij de boeren en de kandidaten. Steffi weet er alles van. “Ik heb er toen met angst en beven naartoe geleefd, maar achteraf vond ik het eigenlijk de leukste dag. En het is natuurlijk heel bijzonder dat er tien mensen een hele dag uittrekken om vijf minuten met jou te praten.”

Ver van huis

Sommige boeren kregen zichtbaar twinkelende oogjes tijdens de gesprekken met bepaalde vrouwen, maar niet iedereen was even goed te peilen. Zoals boer Bastiaan bijvoorbeeld. Hij leek nog het meest te vallen voor de vrouwen ver van huis, zoals globetrotter Milou. Steffi: “Zo te zien heeft hij er wel op en top van genoten, dus dat is prima. Maar tja, de gesprekken… We zijn benieuwd hoe zijn dagdate van volgende week gaat verlopen.”

Boer Jan, vader van vier kinderen, was lekker zichzelf en wist de vrouwen echt op hun gemak te stellen. En de klik met Lotte, moeder van drie kinderen, was onmiskenbaar. “Ze hadden het er al over dat ze er samen zeven zouden hebben!”, vertelt Roel. Steffi vult aan: "Je kon zien dat hij het naar z’n zin had. En: we hebben een Brabander ontdekt. Froukje!" En jawel, onze Brabantse Froukje mag volgende week mee op date.

'Geen kortsluiting'

Bij boerin Annemiek liepen de gesprekken soms wat stroef. Hoewel ze Steven, die meegaat naar de dagdate, wel ‘heel leuk’ noemde. “Je kon merken dat ze het een beetje moeilijk vond. Of dat nou de zenuwen waren of iets anders weet ik niet. Misschien had ze bij niemand, zoals ik dat noem, een beetje ‘kortsluiting’ in het hoofd, dus dat gaat toch spannend worden de komende tijd. We hopen dat het vuurwerk nog gaat komen, want je doet natuurlijk mee aan het programma om iemand te vinden”, analyseert Steffi.

Van de tien vrouwen die bij boer Geert-Jan aan mochten schuiven, wist de jarige Mieke indruk te maken met haar ‘mooie blauwe ogen’. Wilde ze misschien een lekker mandarijntje? Roel: “Hilarisch, zoals hij bij elke vrouw een mandarijn ging pellen!” Steffi: “Haha, ik heb echt van zijn dates genoten, hij was lekker zichzelf en dat is toch het leukste. Én het waren ook hartstikke leuke vrouwen. Alleen: dat er bij zo’n geweldige, Bourgondische man alleen maar mandarijnen en appels op tafel staan… Zet daar de volgende keer een tapasplank en wijntje neer en dan gaat dat helemaal goed komen!”

Flirterig

Leuk, leuker, leukst. De tien vrouwen van de Brabantse boer Geert kwamen superlatieven tekort om te vertellen hoe geweldig ze hem vonden. Roel snapt het wel. “Geert is echt tof deze week, met al zijn uitspraken, echt heel leuk. Steffi: “Geert was heel relaxed, hij had een beetje dat flirterige, er gebeurde van alles. Als je het nou over vuurwerk en kortsluiting hebt...! Én hij heeft natuurlijk zijn vrouwen met de ‘wauw-factor’ gevonden! We zijn reuze benieuwd naar volgende week.”