Coronavirus zorgt voor topdrukte bij GGD: 1100 telefoontjes, 25 mensen getest

GGD Hart voor Brabant is alleen vrijdag al 1100 keer gebeld met vragen over het coronavirus. Tot dusverre nam de instantie 25 tests af om vast te stellen of iemand besmet is. Het contactonderzoek wordt steeds verder uitgebreid. Het moge duidelijk zijn: de GGD Hart voor Brabant heeft haar handen vol aan het coronavirus. "We hebben het druk, maar het is te behappen, stelt Sandra Terlouw van de GGD.

Sinds donderdagavond bekend werd dat een 56-jarige man uit Loon op Zand het coronavirus met zich draagt, heeft deze ziekte 'priotiteit nummer één' bij de GGD voor Midden- en Noordoost-Brabant. Zo is het callcenterteam dat vrijdag 1100 vragen over het coronavirus beantwoordde, fors uitgebreid.

GGD-medewerkers springen bij om mensen te woord te staan. "Het gaat steeds om dezelfde vragen: mijn zoon is wat ziekjes. Ik heb die man in Loon op Zand op afstand gezien. Ik heb carnaval gevierd en ik hoest, wat betekent dit? Eigenlijk allemaal vragen waarvan de antwoorden ook op de site staan van de GGD of het RIVM. Kennis hierover is ruimschoots aanwezig bij onze medewerkers. Zij zijn goed geïnstrueerd", zegt Terlouw.

Cruciale rol

De GGD speelt een cruciale rol in het 'coronaproces'. Zo verricht de GGD onder meer onderzoek naar mensen die contact hebben gehad met patiënten die met het coronavirus besmet zijn. Dat is een onderzoek dat deze dagen steeds groter wordt, omdat het aantal coronagevallen in het werkgebied toeneemt.

Inmiddels zijn vier personen uit Loon op Zand en een Tilburgse besmet. Het is volgens Terlouw daarom 'niet te doen' een exacte stand van zaken te geven wat betreft het contactonderzoek. "Ieder uur veranderen die cijfers weer. Het is een voortdurend proces."

'Geen huisarrest'

Staat vast dat mensen contact hadden met een coronapatiënt, dan worden zij nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt dan gelet op coronasymptomen zoals hoesten, koorts en kortademigheid. Ook nemen deze mensen meermaals per dag hun temperatuur.

Anders dan in België wordt deze mensen echter niet gevraagd in thuisisolatie te gaan. Het gezonde verstand prevaleert boven opgelegde maatregelen. Terlouw: "We geven geen huisarrest. Zodra er lichte klachten optreden, gaat er wel een andere procedure in."

'Geen reden voor paniek'

De GGD Hart voor Brabant heeft nauw contact met het RIVM en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er is continu overleg om indien nodig snel te schakelen en eventueel andere maatregelen te treffen. Het RIVM is in deze leidend. Enerzijds wordt geprobeerd het virus te bestrijden. Anderzijds ligt de focus ook op het geven van voorlichting en voorkomen van grote maatschappelijke onrust.

Voor Terlouw staat als een paal boven water dat de huidige coronasituatie aan het einde van de week 'compleet anders' zal zijn. "Alles gaat zo ontzettend snel, maar er is zeker geen reden voor paniek. Er is veel kennis in huis en we doen er alles aan om de situatie goed onder controle te houden. De GGD is een crisisorganisatie en daar zijn we goed op ingericht."