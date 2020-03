Glazenwassers zitten uren vast op grote hoogte bij flat in Eindhoven, beide mannen weer beneden

Een van de glazenwassers werd tijdens de reddingsactie onwel en is nog door het ambulancepersoneel onderzocht. De man was flink geschrokken. Ook de tweede glazenwasser is op dezelfde manier veilig op de grond gezet.

Zestiende verdieping

De twee mannen zaten een bak van de flat aan de Gerard Philipslaan in de buurt van het Philips Stadion. Een van de glazenwassers kon de humor van de situatie wel inzien. Zijn collega had er wat meer moeite mee. Hoogstwaarschijnlijk is hij daarom als eerste naar beneden gehaald. De glazenwassers hebben eerst geprobeerd om zelf naar beneden te komen, maar dat lukte niet.

De glazenwassers wachten af op de hulpdiensten. (Foto: Dave Hendriks / SQ Vision)

Foto: SQ Vision Mediaprodukties / Dave Hendriks