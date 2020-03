Komt er opnieuw een RKC-mirakel? ‘De tijd begint te dringen, maar het is mogelijk’

De opluchting was zondag groot, net na de met 2-1 gewonnen wedstrijd met FC Utrecht. De RKC-spelers waren vanzelfsprekend blij met de drie punten, de eerste dit kalenderjaar. Maar natuurlijk werd er ook naar de ranglijst gekeken, want het gat is nog altijd enorm.

“Om nu te stellen dat ik nog optimistisch ben over een goede afloop, dat is wat overdreven”, zegt Martijn Reuser. De oud-aanvaller speelde 40 duels voor RKC en degradeerde in 2007 met de Waalwijkers. “Maar het kan nog wel. Ik houd me vooral vast aan het aardige spel dat RKC vaak op de mat weet te leggen. Maar het gat is groot en de tijd begint te dringen.”

Martijn Reuser speelde 40 duels voor RKC (foto: HollandseHoogte).

Oud-trainer Zeljko Petrovic vindt ook dat het gat groot is. "Ze staan tien punten achter met nog negen wedstrijden te spelen. Het is een heel lastige situatie." De Montenegrijn met Nederlandse nationaliteit vindt dat RKC het vooral tegen de directe concurrenten heeft laten liggen. "Ze spelen leuk, positief voetbal. Maar juist tegen de concurrenten lukt het ze niet om de punten te pakken. Daar is het fout gegaan."

Goed voetbal

Reuser is ervan overtuigd dat RKC nog wel wat punten gaat pakken. “Ze spelen goed voetbal, beter dan ADO Den Haag”, zegt Reuser over de ploeg die een plekje hoger staat dan RKC. “Die gaan ze nog voorbij. Want ADO speelt helemaal niet goed. Maar Fortuna Sittard wordt een lastiger verhaal.”

De kans is aanzienlijk dat het avontuur van RKC in de eredivisie na één seizoen strandt. Voor de ploeg van Fred Grim was het eigenlijk helemaal niet gepland om dit seizoen al in de eredivisie te spelen, maar door het mirakel van RKC in de finale van de play-offs met Go Ahead Eagles gebeurde dat toch. Maar de mogelijke degradatie zal dus niet als een blikseminslag inslaan in Waalwijk.

“Maar het zou wel zonde zijn voor de club”, zegt Reuser. “Je wilt zo’n eerste seizoen overleven. Hoe dan ook. Want degradatie betekent dat je minder geld binnenkrijgt, waardoor je niet echt kunt groeien als club.” Petrovic denkt juist dat een degradatie helemaal niet zo nadelig hoeft uit te pakken. "Het is natuurlijk niet leuk, maar als RKC het team grotendeels bijeen kan houden, kun je komend seizoen in de top van de eerste divisie strijden om promotie."

Zeljko Petrovic was tussen 2007 en 2008 trainer van RKC en speelde ook als speler 60 wedstrijden voor de club uit Waalwijk (foto: HollandseHoogte).

De oud-RKC'er is te spreken over de leiding van RKC. "Ze hebben niet met geld gesmeten, maar hebben bewust gekozen om het team bij elkaar te houden. Het is makkelijk om nu achteraf te gaan zeggen dat ze een goede verdediger hadden moeten halen. Maar het belangrijkste is dat de club gezond is en op deze basis verder kan. Ook in de eerste divisie."

Dit is het resterende programma van RKC dit seizoen:

Heracles Almelo – RKC (zondag 8 maart, 14.30 uur)

RKC – FC Groningen (zondag 15 maart, 14.30 uur)

SC Heerenveen – RKC (zaterdag 21 maart, 20.45 uur)

RKC – Feyenoord (zondag 5 april, 12.15 uur)

Vitesse – RKC (zaterdag 11 april, 18.30 uur)

RKC – Willem II (woensdag 22 april, 18.30 uur)

FC Emmen – RKC (zaterdag 25 april, 19.45 uur)

RKC – Fortuna Sittard (zondag 3 mei, 14.30 uur)

PSV – RKC (zondag 10 mei, 14.30 uur)