Glazenwasser die urenlang vastzat flauwgevallen van angst: 'Ik was bang dat we zouden vallen'

EINDHOVEN -

Glazenwasser Wesley Bernaards die uren lang vastzat in een bakje aan de flat hartje New York in Eindhoven, stond doodsangsten uit. De 34-jarige glazenwasser uit het Limburgse Thorn, is door de brandweer abseilend uit zijn benarde positie bevrijd. Hij was zo bang, dat hij even is flauwgevallen.