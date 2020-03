500 vallen voor de eikenprocessierups moeten ervoor zorgen dat Breda minder de kriebels krijgt

Rupsenval moet ervoor zorgen dat ze in Breda minder de kriebels krijgen

De eikenprocessierups wordt in Breda dit jaar bestreden met 500 speciale vallen. Maandag werd de eerste opgehangen aan een boom op de hoek van de Wilhelminasingel en Claudius Prinsenlaan. Het gaat om een proef.

De val is een kunststof bak die om de stam van eiken wordt aangebracht. Als de hongerige rupsen naar beneden kruipen, komen ze uiteindelijk in een plastic zak terecht die aan de bak hangt. De zak wordt vervolgens door de gemeente opgehaald en naar de vuilverbranding gebracht.

Rupsenval getest

Eerder werd de val met succes getest op bomen in de regio Enschede. Bedenker Jeffrey van de Dolder is kort over de eenvoud van de rupsenval: "De simpelste ideeën zijn vaak de beste."

In Breda staan ongeveer 24.000 inlandse eiken, die in trek zijn bij de eikenprocessierups. De vallen worden over de stad verspreid.