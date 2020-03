Drie punten aftrek voor FC Den Bosch: ‘Onbegrijpelijke beslissing’

FC Den Bosch is door de KNVB gestraft met drie punten aftrek. De Bossche voetbalclub zou volgens de licentiecommissie van de bond niet voldaan hebben aan het plan van aanpak dat de voetbalbond heeft opgelegd om de wankele financiële situatie te verbeteren. De club ging in beroep, maar dat was volgens de beroepscommissie 'ongegrond'.

En daarom wordt FC Den Bosch nu gestraft met drie punten. De ploeg van trainer Erik van der Ven zakt daardoor één positie op de ranglijst: van plek tien naar plek elf.

FC Den Bosch spreekt van een 'onbegrijpelijke beslissing'. “De impact van deze sanctie wordt het hardst gevoeld bij de spelers en staf van het eerste elftal. Zij zijn immers degenen die voor de punten hebben gezorgd die nu zijn afgenomen. Voor hen is dit heel onrechtvaardig. Dat geldt natuurlijk ook voor alle supporters van de club, voor wie dit de zoveelste klap is.”

Den Bosch behoort op basis van de financiële situatie in categorie I, waardoor de club onder verscherpt toezicht staat. De Bosschenaren hebben een verschil van inzicht met de licentiecommissie over interpretatie van enkele onderdelen van het plan van aanpak. Het leidt nu tot een straf van drie punten in mindering. Mogelijk komt daar nog een straf bij, want Den Bosch en de commissie twisten ook nog over een punt uit het plan.

Play-offs

Het doel van FC Den Bosch, meedoen met de play-offs om promotie naar de eredivisie, blijft ondanks de puntenaftrek staan. “Op dit moment overheerst de teleurstelling, maar daar blijven wij niet in hangen. De sportieve doelstelling is nog steeds om de play-offs te halen. Deze sanctie maakt het niet makkelijker, maar met de juiste focus is het ook niet onmogelijk.”

FC Den Bosch zakt nu dus naar de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met NEC, dat achtste staat, is door de puntenaftrek opgelopen tot vier punten.