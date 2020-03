Willy en René voorspellen een 'heel mooie maand maart' voor PSV

De broers waren het over één ding eens: het gelijkspel was terecht. “PSV speelde de eerste helft heel matig, heel slordig ook”, zegt Willy in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. “Aan het begin van de tweede helft ging het beter. Maar na een minuut of tien zakte dat ook weer weg. Over heel de wedstrijd gezien kun je niet spreken van een echte topper, dus een 1-1 gelijkspel was terecht.”

René is het daar helemaal mee eens. Maar hij kon juist geen begrip opbrengen voor de keuze van Ernest Faber om Jorrit Hendrix op te stellen. “Hendrix was gisteren niet de juiste persoon op het middenveld. Het is een aparte speler. Ik denk dat Erick Gutiérrez juist in dit soort wedstrijden het spel kan maken voor PSV. Hij is een spelbepaler met een goede steekpass. Hij zou nog een kans moeten krijgen.”

Met het gelijkspel schiet PSV weinig op, maar Willy en René houden nog altijd alle vertrouwen in hun club. “Waarom niet?”, vraagt René zich af. “De maand maart wordt een heel mooie maand voor PSV. Ajax krijgt namelijk nog wat lastige wedstrijden. Als PSV de komende drie wedstrijden wint, staan ze eind maart op een zeer verrassende positie.”

Willem II en RKC

Over Willem II waren de broers te spreken. De ploeg van Adrie Koster won eindelijk weer eens na drie wedstrijden zonder winst van FC Groningen (3-1). “Dat is gewoon heel knap van Willem II”, zegt Willy. “Ze hebben een heerlijke wedstrijd gespeeld en verdiend gewonnen.”

Ook RKC kon weer eens drie punten bijschrijven. De ploeg van Fred Grim won in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht. Maar de achterstand van de Waalwijkers op plek zestien, de plaats die recht geeft op nacompetitie-voetbal, is groot (tien punten).