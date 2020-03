Steekpartij in chalet in Schijndel: man (38) uit Roemenië opgepakt

Een 38-jarige man uit Roemeniƫ is opgepakt voor de steekpartij maandagmorgen op een camping in Schijndel. In een chalet vonden agenten een 42-jarige Roemeense vrouw met een aantal steekwonden.

Rond kwart over vier kregen agenten een melding van een steekpartij. De traumahelikopter kwam ter plaatse en de vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man is in de vroege ochtend aangehouden en wordt verhoord.

De politie is met een uitgebreid onderzoek bezig. Ze zoekt naar sporen in en om de vakantiewoning en bekijkt ook of er bruikbare camerabeelden zijn.

'Vrouw woonde er nog maar net'

Volgens de verhuurder van het huisje moet de aanleiding van het steekpartij worden gezocht in de relatiesfeer. Hij zei verder ook nog dat de vrouw er nog maar net woonde.

LEES OOK: Vrouw ernstig gewond bij steekpartij in chalet op de Molenheide in Schijndel