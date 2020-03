89 vrachtwagens van Vos Logistics in beslag genomen in België

89 vrachtwagens die afgelopen weekeinde in België in beslag zijn genomen, maken deel uit van het wagenpark van transportbedrijf Vos Logistics in Oss. Dat laat het bedrijf in een verklaring weten.

De Belgische arbeidsinspectie nam de trucks in beslag in Zeebrugge en Pittem tijdens een grootschalige actie tegen sociale uitbuiting. Deze actie vond plaats op bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Daar werden zondag 87 Poolse en Roemeense chauffeurs verhoord.

Volgens het Arbeidsauditoraat Gent is een aantal bedrijven systematisch actief in België en omzeilen zij via allerlei constructies sociale verplichtingen in het land. Daardoor concurreren ze op oneerlijke wijze met bedrijven die zich wel aan de regels houden. Er zijn documenten in beslag genomen en er is een onderzoek ingesteld.

Reactie Vos: 'Correcte werkomstandigheden'

Het bedrijf Vos Logistics weigert tegenover Omroep Brabant vragen te beantwoorden over de gebeurtenissen in België en houdt het bij een schriftelijke verklaring. Daarin staat dat het bedrijf 'een betrouwbare speler' is in de transportmarkt. "De samenwerking tussen een aantal van deze bedrijven wordt nu onder de loep genomen door de Belgische inspectiediensten", valt te lezen. Het bedrijf heeft inmiddels stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de voertuigen op korte termijn weer de weg op kunnen.

Ook laat het bedrijf weten dat het steeds de bedoeling heeft gehad 'om correcte werkomstandigheden en een faire beloning te voorzien voor al haar werknemers'.