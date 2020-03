In het Fletcher Hotel aan de Scheepboulevard in Helmond is dinsdagmiddag kort brand uitgebroken. Het hotel werd ontruimd. Het sein brand meester kon snel gegeven worden.

Onder de ontruimde mensen waren ook gasten die op dat moment in de sauna zaten.



De brandweer sprak van een middelbrand en was met twee tankautospuiten en een hoogwerker aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen. Waar of hoe de brand is uitgebroken is nog niet helemaal duidelijk.