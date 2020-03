Aanhoudingen voor gewelddadige ontvoering in Roosendaal

De bewoner van een huis aan de Wattstraat werd, samen met een andere man die in de woning aanwezig was, bedreigd en mishandeld door de twee daders. De overvallers eisten geld en ontvoerden de slachtoffers. Die werden uren later vrijgelaten in Hoogvliet.

De identiteit van de verdachten is niet bekend. Wel meldt de politie dat hun huizen zijn doorzocht, evenals een kapperszaak aan het Heilig Hartplein. Bij deze doorzoekingen zijn verschillende goederen in beslag genomen.

Daarnaast is samen met opsporingsambtenaren van de gemeente Roosendaal een controle gehouden bij meerdere panden aan het Heilig Hartplein.