Lokaal Brabant sluit aan bij coalitievorming en helpt nieuwe provinciebestuur aan meerderheid

Lokaal Brabant is de vierde politieke partij in de gesprekken over de coalitievorming in Noord-Brabant. VVD, Forum voor Democratie en CDA hebben voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen. dat heeft de provincie Noord-Brabant dinsdag bekendgemaakt.

Met de stap van Lokaal Brabant komt er schot in de coalitievorming meent informateur Alfred Arbouw. Hij moet de coalitievorming in goede banen leiden: “De stap naar gesprekken met partijen die samen een meerderheid hebben in Provinciale Staten is een belangrijke. Goed dat we nu verder kunnen werken naar een akkoord op hoofdlijnen.”

Akkoord

Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant: “Wij nemen graag verantwoordelijkheid voor het besturen van Brabant. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de andere drie partijen tot een prima akkoord op hoofdlijnen kunnen komen. Daarbij staan wij als lokale partij dicht bij de Brabanders. Dat gaan we zeker inbrengen. Dat willen de andere partijen ook graag. We gaan met vertrouwen de gesprekken in.”

Ideeën

Christophe van der Maat (VVD) ziet een meerderheid in de Provinciale Staten opdoemen: “Goed dat Lokaal Brabant meedoet. Ze staan dicht bij de ideeën van VVD, Forum voor Democratie en CDA voor de toekomst van Brabant. We vinden het belangrijk dat naast gezond verstand, realisme en balans ook het lokale karakter van onze provincie goed geborgd is in een nieuwe coalitie. Daar zit precies de kracht van Lokaal Brabant. Het is fijn dat we daar samen gebruik van kunnen maken.”

De VVD sluit gesprekken met andere partijen niet uit. Van der Maat: “Graag geven we ook een vervolg aan de gesprekken met 50PLUS, Christen Unie-SGP en andere partijen. Dat past bij de nieuwe en open manier van samenwerken die wij willen met alle partijen in Provinciale Staten. Op deze wijze maken we daar een mooie start mee.”