Beschieten van huis in drukke wijk Rosmalen: Bossche broers horen tien jaar cel tegen zich eisen

Tegen twee broers uit Den Bosch is dinsdagmiddag tien jaar celstraf geëist door de officier van justitie. Op 4 juli 2019 zouden ze in Rosmalen vanuit een auto op een huis hebben geschoten waarin op dat moment mensen aanwezig waren.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een poging tot moord. Dat er in drukke woonwijk in Rosmalen is geschoten, noemt de officier ‘onacceptabel’ en dient hard te worden afgestraft. “Het had allemaal veel erger kunnen aflopen.”

Het huis aan de Groote Wielenlaan ligt nabij een klein winkelcentrum. Agenten zijn regelmatig aan de deur van het beschoten huis geweest. Ook in 2016 werd in de buurt van het pand geschoten, maar dat incident staat los van deze strafzaak in de rechtbank van Den Bosch.

Arrestatieteam

De politie pakte de oudste broer, toen 27 jaar, op dezelfde dag van de schietpartij op. Op 8 juli meldde de andere broer, toen 24 jaar, zich op het politiebureau in zijn woonplaats.

Tussen beide arrestaties in, werd ook het 21-jarige slachtoffer uit Rosmalen opgepakt. Dat gebeurde op 6 juli. Een arrestatieteam hield de man aan op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch.

Gebiedsgebod

De man uit Rosmalen zat enige tijd vast omdat hij, op de vlucht voor beide broers, in de lucht zou hebben geschoten. Hij is intussen vrij en hem is een gebiedsgebod opgelegd. Hij is gedwongen verhuisd naar een plaats in het noorden van Nederland. Daar moet hij onder toezicht van de reclassering zijn leven opnieuw vorm geven.