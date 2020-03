Je bent twaalf en je kunt niet zwemmen? Bij 500 Eindhovense kinderen is dit zo

In Eindhoven proberen ze meer kinderen op zwemles te krijgen.

EINDHOVEN -

Je bent twaalf jaar en je kunt nog niet zwemmen. Het komt vaker voor dan je denkt. In Eindhoven alleen al komen er ieder jaar vijfhonderd kinderen van de basisschool zonder dat ze een zwemdiploma hebben. In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion is er de komende twee weken een zwemfestijn. Zo wil de gemeente de Eindhovense kinderen toch aan het zwemmen krijgen en houden.