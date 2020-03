NAC is niet bang van Feyenoord en denkt al aan de bekerfinale: 'We gaan er vol in!'

Om in de halve finale van het bekertoernooi te komen versloeg NAC al twee topploegen, thuis PSV en in Alkmaar AZ. Maar de ploeg moet nog een keer stunten, want donderdag is Feyenoord de tegenstander. En ook nog eens in de eigen Kuip.

'Niet in de war raken'

"Het is voor veel jongens de eerste keer dat ze in de Kuip spelen", zegt NAC-keeper Nick Olij. "En voor mij trouwens ook. Het wordt met de borst vooruit en er vol in! Als wij ons eigen spel kunnen spelen en niet in de war raken van de omstandigheden maken we daar serieus kans."

Bekijk de video met de NAC'ers Nick Olij, Peter Hyballa en Robin Schouten die niet bang zijn voor Feyenoord.

Kunstje

Dat Feyenoord onder coach Dick Advocaat nog ongeslagen is, boezemt bij NAC dan ook geen angst in. "Tegen PSV en AZ waren we de terechte winnaars", zegt NAC-verdediger Robin Schouten. "Dat kunstje moeten we weer opvoeren. We leven een beetje in een droom en ik hoop dat die droom donderdag verdergaat."