Eerste patiënt met coronavirus in Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch ligt een patiënt met het coronavirus. De zieke man meldde zich vrijdagavond met griepverschijnselen. Het gaat om een man uit Kerkwijk in Gelderland. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt het ziekenhuis.

De patiënt testte negatief op influenza en hoefde volgens de richtlijnen van het RIVM niet getest te worden op het coronavirus. Maar vanwege de risico's besloot het JBZ alle patiënten met luchtwegklachten voor de zekerheid toch te testen.

Maandag bleek dat de eerste test positief uitviel. De man werd in isolatie geplaatst en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam deed een tweede test.

Kamergenoten getest

Het is de eerste coronapatiënt in het Bossche ziekenhuis. De man lag eerst in een gedeelde kamer. Zijn kamergenoten hebben volgens het ziekenhuis geen klachten maar worden voor de zekerheid getest. Zij worden ook in isolatie verpleegd.

Medewerkers die intensief contact hebben gehad met de patiënt én verkouden zijn of griepachtige verschijnselen hebben worden ook getest.

De GGD Gelderland-Zuid brengt in kaart met wie de man contact heeft gehad. Zij moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Als ze griepklachten krijgen, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest.