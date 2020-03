20 jaar cel geëist voor liquidatie door flatspringers Breda: 'Slapende weerloze man vermoord'

BREDA -

De twee mannen die worden verdacht van een moord in Breda in januari 2018 en na het misdrijf uit een flat zouden zijn gesprongen of gevallen, hebben woensdag twintig jaar cel tegen zich horen eisen. De twee waren eerder al vrijgelaten, na bijna twee jaar voorarrest. De officier van justitie vindt dat de twee schuldig zijn aan moord.