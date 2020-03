Slapende flatbewoner met twee kogels door het hoofd geschoten: 20 jaar cel geëist

De twee mannen die worden verdacht van een moord in Breda in januari 2018, hebben woensdag twintig jaar cel tegen zich horen eisen. Na het misdrijf zouden Azezedine A. en Anel B. van een balkon op de derde verdieping zijn gesprongen of gevallen. De officier van justitie vindt dat de twee schuldig zijn aan moord. De twee waren eerder al vrijgelaten, na bijna twee jaar voorarrest.

Volgens de officier van justitie heeft de moord alle kenmerken van een kille liquidatie. "Ze hebben een slapende, weerloze man vermoord met twee schoten door het hoofd." Het motief is onduidelijk. "De enigen die het weten houden hun mond. Mogelijk zijn ze bang van iemand."

Auto controleren

Surveillerende agenten wilden in januari 2018 een auto controleren die in de wijk reed. Ze gaven de bestuurder een stopteken, maar die besloot er snel vandoor te gaan. De automobilist stopte bij de ingang van de flat. Azezedine A. en Anel B. sprongen uit de auto en renden het gebouw in.

De agenten verloren de mannen uit het oog. In de auto vonden ze een tas met handvuurwapens. Met behulp van een speurhond kon het spoor van de verdachten naar de flatwoning gevolgd worden.

Arrestatieteam

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van wapens in de woning, haalde de politie er een arrestatieteam bij. Toen het arrestatieteam aan de voorkant van de woning binnenviel, vluchtten de twee mannen via het balkon aan de achterzijde. De verdachten sprongen of vielen vervolgens vanaf de derde verdieping naar beneden.

Bij de sprong kwam een van de mannen op een lantaarnpaal terecht, de andere man viel op straat. Het duo raakte zwaargewond. In de flatwoning werd de 25-jarige bewoner dood gevonden met twee kogelgaten in het hoofd. Azezedine A. en Anel B. ontkennen dat ze iets met de moord te maken te hebben. Het slachtoffer was een bekende van de politie.

'Op inbrekerspad'

Ze beweren dat ze onbekenden in de auto van het slachtoffer zagen rijden toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer.

In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar. Dat verklaart volgens hen hun DNA op het pistool en de revolver. De officier noemde dit verhaal 'onaannemelijk en ongeloofwaardig'.

De rechtbank in Breda heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.

