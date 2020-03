Waar ooit werd gefeest en klompen werden geschilderd, ligt nu een grote zandvlakte

Boerderij ’t Dommeltje was een koeienboerderij, maar ook een ruimte voor feesten en evenementen. Van trouwen tot klompschilderen, het kon allemaal in een groot bijgebouw naast de koeienstal. En juist dat gebouw brandde helemaal af door een ongeluk met een terrasverwarmer. Bij het aansteken vloog een gasfles in brand.

Er raakte niemand gewond en alle dieren konden uit de stal naast de feestzaal worden gered. Van de feestzaal bleef niets over. En paar maanden later zijn de laatste verkoolde resten opgeruimd en is er alleen nog een grote zandvlakte zichtbaar naast de koeienstal.

"We zijn hard bezig met een vergunning voor een nieuw gebouw", vertelt John. “Dat gaat alleen helaas niet erg snel. We durven daarom ook niet met zekerheid te zeggen wanneer we weer opengaan. Stel dat mensen bij ons hun huwelijksfeest wil geven. Dan moeten die mensen 100 procent zeker weten dat alles af is."

Dubbel

Het was een pittige tijd voor John en zijn vrouw en moeder, met wie hij de boerderij runt. "We zijn vijftien jaar lang bezig geweest om iets moois op te bouwen en ineens is alles weg. Je verliest ook een grote inkomensbron en moet van alles regelen met de verzekering. Door de jaren heen komen er natuurlijk steeds meer investeringen bij, die ben je allemaal kwijt."

De evenementenlocatie met daarachter de stallen voor de brand uitbrak (Foto: John van Hal).

Kansen

Maar al die verliezen bieden John en zijn familie ook weer nieuwe kansen. Er moet een nieuwe evenementengebouw komen, waar John alles opnieuw kan inrichten.

"Aan de ene kant ben ik een iets aan het opbouwen en dat is altijd leuk om te doen. We weten nu goed hoe we de dingen wel en juist niet willen," vertelt John. "Aan de andere kant ben ik nog steeds bezig met afbouwen. Ik heb helaas al mijn personeel moeten ontslaan en heb nu een bak aan papierwerk en regelzaken op mijn bord."

Hier zie je hoe het horecagedeelte van 't Dommeltje in december brand stond: