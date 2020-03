'Coronagarantie' moet reizigers overtuigen tóch te boeken, nu virus wereld in de greep houdt

Harco van Uden van Experience Travel in Den Bosch maakt het eens in de paar jaar mee. Een paniekgolf waardoor mensen gaan twijfelen of het wel verstandig is om op vakantie te gaan. ''Na de aanslagen op het World Trade Center in 2001 dachten mensen dat ze niet meer veilig konden vliegen omdat er mogelijk bommen aan boord konden zijn. Zo is er eens in de zoveel tijd een situatie die onnodig bang maakt.''

Van Uden roept mensen op om zich niet al te druk te maken. Hij merkt dat veel potentiële klanten terughoudend zijn geworden om een nieuwe reis te boeken. Voor hen heeft het Bossche reisbureau een oplossing bedacht, de 'coronagarantie'. Klanten die nu boeken, kunnen tot een maand voor vertrek kosteloos annuleren. ''Dat lijkt me ook eerlijk. Je weet namelijk niet hoe de wereld eruit ziet over zes maanden.''

Reis naar Geneve

Reisbureau Brabant Express Reizen uit Zevenbergen zegt rare situaties mee te maken vanwege het coronavirus. De meeste reizigers tonen geen angst maar meer en meer grote evenementen in Europa worden afgelast. Een groep Brabanders zou als bedrijfsuitje naar Genève gaan voor één van 's werelds grootste autobeurzen, maar ziet nu van de hele reis af omdat het evenement niet doorgaat.

''Het is momenteel een lastige tijd voor ons '', zegt Dennis Sanders van het West-Brabantse bedrijf dat groepsreizen in Europa verzorgt. ''We hebben zelf nog niks moeten afzeggen, maar twee groepen hebben zelf al een streep door hun reis gezet."

Volgens de woordvoerder van de touroperator probeert zijn bedrijf met oplossingen te komen voor de reizen die door het virus beïnvloed worden. ''Als een groep een reis heeft geboekt naar een risicogebied doen wij ons best om mee te zoeken naar een alternatieve bestemming. Dit bedrijf kwam echter specifiek voor één ding, de autosalon in Genève. De hele reis ging om deze beurs."

Vulkaanuitbarsting

Volgens Sanders is het een behoorlijk vervelende situatie voor de twee groepen die hun reis hebben moeten afzeggen. ''Zij zullen de volledige annuleringskosten moeten betalen. Vreemd genoeg valt een vulkaanuitbarsting bij verzekeraars onder de calamiteitenregeling, maar een wereldwijde virusuitbraak niet.''

Van Uden van het Bossche reisbureau zegt dat de hele reis- en horecabranche op zijn gat dreigt te vallen. ''De gevolgen voor de economie zijn groot, bedrijven dreigen failliet te gaan.'' Ook Sanders van Brant Express merkt dat meerdere branches te maken krijgen met een kettingreactie. ''Ook de hotels die wij voor onze klanten boeken, krijgen ermee te maken. Eén hostel werkte met ons mee met het zoeken naar een oplossing, de meeste hotels echter niet. Begrijpelijk ook wel. Zij kampen ook met een lastig dilemma.''

Bejaarden niet bang, ouders wel

Sanders blijft voorlopig nog wel optimistisch. ''De meesten mensen zijn nog niet bang om op vakantie te gaan. Zelfs de meest kwetsbare groep, de ouderen, willen nog gewoon blijven reizen. De angst zit vooral bij jonge ouders, die niet willen dat hun kind op schoolreis gaat.''