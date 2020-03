Coronapatiënt bezocht dagbestedingscentrum voor ouderen, daarom gaat het twee weken dicht

Dagbestedingscentrum voor ouderen De Molenhof in Werkendam maakte dinsdag bekend dat het voorlopig alle activiteiten staakt in verband met het coronavirus. In een verklaring meldt de organisatie nu, dat er iemand op De Molenhof is geweest, die later positief is getest op het coronavirus.

“Om mogelijke kans op besmetting te voorkomen hebben wij in overleg met GGD West-Brabant besloten om De Molenhof voor een periode van twee weken te sluiten”, meldt de organisatie in een uitgebreidere verklaring.

“Dat doen we omdat wij te maken hebben met mensen met een kwetsbare gezondheid. Wij willen alles op alles zetten om mogelijke risico’s te beperken. Vandaar deze preventieve sluiting.”

Alle cliënten krijgen een brief

De Molenhof werkt aan een brief, die wordt verstuurd naar alle veertig cliënten van het ouderencentrum, met daarin de actuele stand van zaken en informatie over het coronavirus. Een woordvoerster zegt dat de telefoon bij het centrum voor dagbesteding niet stilstaat.

Over de woonplaats van de positief geteste man of vrouw doet het centrum geen mededelingen. Gezien de regionale functie van het dagbestedingscentrum is het vrijwel zeker dat de patiënt uit de gemeente Altena komt.

“De GGD adviseert om rustig met de situatie om te gaan. Er is aan ons gevraagd om dit ook door te geven aan alle betrokkenen. Verder is er advies gegeven om alert te zijn en blijven op mogelijke symptomen. Als er iemand ziek wordt, neem dan direct contact op met de huisarts of GGD”, schrijft de organisatie in een verklaring.