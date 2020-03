The Grass Company al jaren in vizier justitie, maar ook gemeente Tilburg heeft nu de jacht geopend

Het Openbaar Ministerie doet al jarenlang onderzoek naar vermeende misstanden rond The Grass Company. Zo probeert justitie (ex-)werknemers twintig miljoen euro aan mogelijk zwart geld afhandig te maken en hen als criminele organisatie te vervolgen. De gemeente Tilburg deelde dinsdag een directe linker uit door sluiting van twee shops aan te kondigen. Is dit de genadeklap voor de allereerste coffeeshops buiten de Randstad?

Waar je bij een coffeeshop een schimmig interieur zou verwachten, is daar in het geval van The Grass Company aan de Spoorlaan niks van te merken. Het statige pand ligt in hartje Tilburg. Grote ramen zorgen voor veel lichtinval, de begane grond oogt ruimtelijk. Vooral jongeren doen spelletjes en genieten er van een uitstekende keuken. En, niet geheel onbelangrijk in een coffeeshop, van een joint.

Toch ziet de gemeente Tilburg dit en een ander pand aan de Piusstraat liever vandaag dan morgen op slot gaan. Er bestaat een ernstig gevaar dat de shops gebruikt worden om strafbare feiten te plegen. Dat is volgens burgemeester Weterings de conclusie van een rapport van het Landelijk Bureau Bibob dat integriteitsonderzoeken uitvoert. Het document is vertrouwelijk en dus niet in te zien, maar blijkbaar springen alle seinen op rood. Sluiting zou het einde betekenen van twee oude Brabantse coffeeshops.

Machtsvertoon

Beschuldigingen aan het adres van The Grass Company met ook twee vestigingen in Den Bosch zijn niet nieuw. Daar waar het bedrijf tot tien jaar terug amper te maken kreeg met politie en justitie, heeft advocaat Rob Milo er de afgelopen tijd zijn handen vol aan. Er is een bescheiden waslijst aan politieacties en sluitingen van panden. Zo vonden opsporingsdiensten meer wiet dan de toegestane halve kilo softdrugs:

8 kilo softdrugs en 15000 joints in 2011 (Den Bosch).

10 kilo softdrugs in 2014 (Tilburg).

12 kilo softdrugs in 2018 (Tilburg).

300 kilo softdrugs in 2020 (Tilburg).

Het onderzoek dat justitie in 2014 startte is echter van een andere omvang. De aanklager denkt dat The Grass Company jarenlang sjoemelde met de boekhouding. Via een wirwar aan constructies zou onder anderen voormalig eigenaar Johan van Laarhoven twintig miljoen euro hebben weggesluisd. Hij is ‘gewoon’ verdachte in deze zaak, hoewel hij in Thailand veroordeeld werd en nu in de gevangenis van Vught zijn straf uitzit.

Tweetrapsraket

Naast deze omvangrijke strafzaak speelt nu ook de bestuurlijke procedure van de gemeente Tilburg om vestigingen te sluiten. Burgemeester Weterings diende dinsdag een verzoek in om de vergunningen van beide shops in te trekken. Er is dus sprake van een tweetrapsraket waarmee autoriteiten The Grass Company proberen neer te halen.

Advocaat Milo sprak dinsdagavond in een eerste reactie zijn verbazing uit over het voornemen van de gemeente. "Ze willen The Grass Company kapot maken", zoals hij eerder zei na politieacties, lijkt namelijk uit te komen. Justitie ziet dat anders: "Wij doen onderzoek naar criminele activiteiten", stelt een woordvoerster.

Eigenaar Marco de Jong en zijn raadsman kunnen tot en met 30 maart tegen het voornemen van de gemeente in beroep gaan. Dit kan leiden tot een aanvullend adviesverzoek. Wanneer hierover een besluit valt, is niet bekend. Daarmee blijft het zwaard van Damocles voorlopig boven The Grass Company in Tilburg hangen.

Vergunningsprocedure in Den Bosch

Daarnaast is het maar de vraag of Den Bosch ook in de toekomst twee vestigingen telt. Er loopt een vergunningsprocedure, waarvan een Bibob-onderzoek deel uitmaakt. Burgemeester Mikkers wil niet op de resultaten vooruitlopen en stelt kennis te hebben genomen van het voornemen van zijn Tilburgse collega Weterings.

Gerechtelijke procedures of niet: coffeeshopbezoekers merken er voorlopig niets van. Aan de kassa kopen zij hun hasj, binnen is het gezellig druk. De vraag is echter: voor hoe lang nog?

