Shovels, graafmachines, hijskranen... voor 'een prikkie' te koop op de veiling Ritchie Brothers

Woensdag en donderdag komen er meer dan 2000 bouwmachines uit diverse landen onder de hamer.

Het veilingbedrijf krijgt steeds meer bouwmachines van Nederlandse bedrijven aangeboden. Volgens het bedrijf is dit een direct gevolg van de strenge stikstof- en PFAS-maatregelen van de overheid, waardoor er minder bouwopdrachten zijn. "Een stilstaande machine kost geld en hier kan die juist geld opleveren", zegt Diederick van Haselen van Ritchie Brothers.

Toename

Ritchie Brothers houdt vijf veilingen per jaar. In vergelijk met de veiling van maart vorig jaar is het aanbod van Nederlands materiaal met 10 tot 15 procent gestegen. "Dan heb je het over ruim een derde van alle machines die hier op deze veiling voorbijkomen", zegt Van Haselen. Een deel wordt geveild in opdracht van banken, al dan niet om nog geld uit de failliete boedel te halen.

In de video laat Diederick van Haselen zien wat hij zoal te koop heeft:

"Wij kunnen door het aanbod van het materiaal zien waar het in het wereld economische goed of juist minder gaat", zegt Van Haselen. Tussen de graafmachines snuffelen drie mannen rond om te kijken waarop ze willen bieden. "Het is goed zoeken, maar we halen de mooie machines er wel uit. Vooral de spullen uit Nederland zien er goed uit. Buiten Europa wordt er toch anders mee gewerkt", licht een koper toe.

Shovels op een rij in afwachting van de veiling op Moerdijk. (foto: Raoul Cartens)

Hij vindt het op zich triest dat zoveel Nederlandse bouwbedrijven hun spullen laten veilen. "Maar dat biedt voor ons ook weer kansen."