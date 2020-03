Taxiklanten worden in Breda nog altijd opgelicht, wel is verbetering zichtbaar

Ritjes weigeren, agressief gedrag en oplichting. De problemen op de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda zijn bekend en spelen al langere tijd. Een doorn in het oog inmiddels van Adank, de verantwoordelijk wethouder (mobiliteit). Hij heeft de rotte appels al een tijdje in het vizier, maar schoon schip maken, kost tijd. Toch is hij na een trage start nu echt van plan om een einde te maken aan de misstanden.

Problemen nog niet opgelost

Na aanhoudende problemen besloot Adank (mobiliteit) drie weken geleden om zes tot acht buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten om de orde te handhaven op de taxistandplaats in de binnenstad. In het weekend en met de carnavalsdagen. Het is te merken, want er worden inderdaad minder ritjes geweigerd. Daardoor is er ook een betere doorstroming en minder chaos is. Maar Breda moet niet te vroeg juichen, er is nog een lange weg te gaan.

"Ik denk dat het wel wat heeft geholpen, maar het probleem is helaas nog niet opgelost", zegt Adank dan ook. "Er zijn de laatste drie weken zeventien waarschuwingen uitgedeeld, maar nog geen vergunningen (keurmerken) ingetrokken. Dat gebeurt pas na drie waarschuwingen. Sommigen zitten op twee van die zogenaamde bestuurlijke rapportages."

Oplichten gaat maar door

De Bredase wethouder kampt met een hardnekkig probleem, de 'rotte appels' in de Bredase taxiwereld geven zich niet zomaar gewonnen. "Dat is teleurstellend", zegt Adank. "Dan gaat het op de taxistandplaats goed, maar dan begint het gedonder daarna. Zodra ze op de hoek van de straat rijden, begint de discussie alweer met de klant over de prijs. Dat de rit duurder wordt, ja."

Adank geeft niet op, maar hij zegt wel een lange adem nodig te hebben. "Wij zijn niet bang om keurmerken in te trekken", zo stelt hij. "Binnen afzienbare tijd gaan er vergunningen worden ingenomen. Wij schromen echt niet om dat te doen."

Extra boa's en steekproeven blijven

De gemeente Breda zal dan ook voorlopig de extra boa's, zes tot acht, op de taxistandplaats blijven inzetten. Samen met de al aanwezige stewards gaan die door met controleren. Ook zegt Adank verder te gaan met het nemen van steekproeven door de inzet van zogenaamde 'mystery guests'. "Ik kan nog niet zeggen hoe lang we hier mee doorgaan, maar de eerste effecten zijn positief", aldus de wethouder.