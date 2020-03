Forum voor Democratie gaat vrijwel zeker Brabant mee besturen

Brabant wordt de komende drie jaar vrijwel zeker geregeerd door VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. De vier partijen hebben donderdag besloten dat ze definitief samen willen gaan. Een bestuursakkoord waarin staat wat dat voor de Brabanders betekent is er pas over een maand.

Feitelijk hebben de vier de huwelijksakte getekend. Nu gaan ze kijken waar ze gaan wonen en of ze kinderen willen. Volgens formateur Alfred Arbouw hebben de vier partijen na twee dagen op de hei besloten dat ze samen verder gaan. Ze hebben afgesproken hoe hun bestuursstijl zal worden. Maar hebben nog niet bepaald welk beleid ze zullen gaan voeren. Het bestuursakkoord komt pas half april.

"Het heeft tijd nodig om zo'n akkoord te schrijven. Het heeft ook een praktische kant. De onderhandelaars hebben allemaal een baan. Bovendien moeten er integriteitsonderzoeken worden gedaan naar de kandidaat-gedeputeerden. Dat kost allemaal tijd", aldus Arbouw.

Limburgse model

Volgens Arbouw is het Limburgse model als uitgangspunt genomen. Daar is een zogenoemd extraparlementair college, waarbij niet het partijlidmaatschap van de kandidaten doorslaggevend is, maar hun draagvlak en expertise. Het samenspel tussen het college van GS en het samenspel met de Staten en bevolking zijn van het grootste belang.

Aan dat Limburgse idee ligt een afsprakenlijst ten grondslag op basis waarvan er bestuurd wordt. Daarin staan bijvoorbeeld regels als: we werken open en transparant, iedereen heeft het recht om te zijn wie hij of zijn is en we springen zuinig om met belastinggeld.



Volgens Arbouw hebben de Brabantse partijen ook zo'n afsprakenlijst gemaakt met dit verschil dat de partijen nog wel een bestuursakkoord gaan maken waarin ze dingen vastleggen. Dat hebben ze in Limburg niet gedaan.

Dat betekent dat er de komende vier weken niet alleen wordt gesproken over de inhoud van het bestuursakkoord, maar ook over de verdeling van posten voor Gedeputeerde Staten. Er is nu zelfs nog niet bepaald hoeveel gedeputeerden elke partij mag leveren.

Streng voor boeren

De nieuwe rechtse coalitie komt in de plaats van een coalitie die nu gematigd links is. Een jaar geleden begonnen VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en D66 aan de Brabantse regeringsklus. Dat ging mis toen het CDA er eind vorig jaar de stekker uit trok. De coalitie struikelde over de stikstofregels. Het CDA vond de partners van toen te streng voor de boeren.

Vervolgens hadden de vier overgebleven partijen te weinig zetels om een meerderheid te vormen. Dat betekende dat het Brabantse provinciebestuur terug was bij af. De VVD, als grootste partij, moest gaan onderhandelen om een meerderheid te krijgen en daarvoor moest een nieuw bestuursakkoord geschreven worden.

50Plus haakte af, Lokaal Brabant kwam erbij

Zo kwamen de liberalen uit bij Forum voor Democratie, CDA en aanvankelijk 50Plus. Samen hadden ze een krappe meerderheid van één zetel. De ouderenpartij haakte af nadat landelijk voorzitter Geert Dales publiekelijk zei dat samenwerking van 50Plus met Forum voor Democratie niet zijn voorkeur had.

Vervolgens werd Lokaal Brabant uitgenodigd mee te doen. Die was er met de andere drie binnen een week uit.