Première James Bond-film uitgesteld vanwege coronavirus, superfan Johan baalt als een stekker

Johan had zich zo verheugd op de première van ‘No Time To Die’. Die zou volgende maand zijn, maar wordt nu verschoven naar november, volgens Amerikaanse media omdat in sommige landen bioscopen zijn gesloten vanwege het coronavirus. “De reis was helemaal geboekt en ik had vrienden opgetrommeld. Het was voor mij belangrijker dan de zomervakantie. Er wordt altijd veel spanning opgebouwd, dan is het een enorme tegenvaller als het in het water valt”, zegt Johan.

Ook thuis waren de voorbereidingen op de nieuwste Bond-film al begonnen. “We waren heel fanatiek alle films weer aan het kijken. Misschien kunnen we dat nu twee keer doen”, lacht Johan.

De vakantie naar Londen gaat, ondanks het uitstel van de première, gewoon door. “We maken er gewoon een gezellig weekend van. Mijn vriendin wil graag naar het theaterstuk over Harry Potter, dus we maken er wel wat van.”