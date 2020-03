Pak slaag voor NAC: 'Bekersprookje eindigt in een nachtmerrie'

Sportverslaggever Fabian Eijkhout zag de bekerdroom van NAC hard eindigen.

NAC begon nog goed aan de wedstrijd. Het was in de beginfase zelfs de bovenliggende partij. De spelers hadden op dat moment ook echt het idee dat er iets te halen viel in De Kuip. Na 23 minuten spelen was iedereen met een NAC-hart echter een illusie armer. Op het scorebord stond toen al een 3-0 tussenstand.

Uiteindelijk mocht het thuispubliek in de eerste helft nog twee keer juichen. Marco Senesi, Steven Berghuis (2), Róbert Bozenik en Ridgeciano Haps maakten de doelpunten voor Feyenoord.

Doelman Nick Olij moest zeven tegendoelpunten slikken, hij legt uit hoe pijnlijk dat is.

Meteen na rust deed NAC iets terug. Jan Paul van Hecke scoorde, maar meer dan een eretreffer werd het niet. De jonge verdediger had nog even de hoop dat de Bredase ploeg de score wat dragelijker zou kunnen maken. "Misschien 5-2, 5-3 of 6-3. Maar het mocht niet zo zijn. Je krijgt meteen weer een strafschop tegen. Drie in totaal. Pijnlijk!"

Jan Paul van Hecke sprak na afloop van de 7-1 verliespartij over een machteloos gevoel.

Berghuis maakte in de tweede helft kort na de 5-1 zijn derde van de avond. Invaller Luciano Narsingh schoot de 7-1 eindstand uiteindelijk op het scorebord. Hij benutte de derde Feyenoord-strafschop van het duel. Roger Riera kreeg voor de overtreding, twee minuten voor tijd, zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. NAC eindigde het duel daardoor met tien man.