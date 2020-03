Door licht en geluid voel je je onderdeel van Kamp Vught: 'Heel beangstigend'

"Voor ons was het behoorlijk eervol om op deze plek en voor dit moment iets te mogen maken", zegt de Tilburgse kunstenaar Vincent Vriens. "Het gaat hier over het vieren van vrijheid en dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is." Samen met zijn compagnon Julian van Buul en met Isabel Nielen maakte hij op de binnenplaats van het kampterrein een beklemmende licht- en geluidsinstallatie. Die is deze maand bijna elke avond te zien. Het museum blijft daar langer voor open.

"Het is hypnotiserend en verontrustend", zegt een man die ontroerd staat te kijken. "Ik ben er heel erg aangedaan door." Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught vult aan: "Je ziet al die schaduwen van de mensen en op een bepaald moment loop je er zelf ook bij en dat is een confronterende ervaring."

Brabant Remembers

'Crossing Time' is een kunstinstallatie die gemaakt is in het kader van 'Brabant Remembers', het programma waarmee provinciebreed 75 jaar vrijheid wordt gevierd. Kunstenaars maakten op verschillende plaatsen in Brabant die voor het herdenken van de Tweede Wereldoorlog belangrijk zijn, nieuw werk dat vanaf dit weekend te zien is.

In museum Bevrijdende Vleugels in Best hangen duizenden witte vlaggen als symbool voor de paratroepers die voor de vrijheid zorgden. Het Biesbosch MuseumEiland doet mee met een kunstwerk dat twee mensen verbeeldt die uitkijken over het water. En op de Duitse oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn, vlakbij het Oorlogsmuseum Overloon, is een klankkunstwerk gerealiseerd.