Willem kan alsnog zijn verjaardag vieren in Porto, nadat Ryanair hem niet aan boord wilde

Willem Ouwerkerk is donderdag veilig geland in Portugal. Op maandag werd hij nog geweigerd op de vlucht van Eindhoven naar Porto omdat medepassagiers vreesden dat hij was besmet met het coronavirus.

Met een flinke vertraging is Willem teruggekeerd in zijn woonplaats Casal de Merio. Hij gaat er met zijn vrouw en overgekomen familie alsnog zijn verjaardag vieren.

Dat was eigenlijk het begin van deze week de bedoeling, maar Willem strandde op Eindhoven Airport. Tijdens het boarden werd hij uit de rij gepikt en door de Koninklijke Marechaussee buiten de poort van de luchthaven gezet. Dat gebeurde nadat medepassagiers het personeel van Ryanair hadden getipt dat Ouwerkerk mogelijk was besmet met het coronavirus. Hij had immers verteld dat hij op bezoek was geweest in Altena, de gemeente waar iemand het virus had opgelopen.

Doktersverklaring

Willem kreeg te verstaan dat hij alleen met een doktersverklaring aan boord zou mogen stappen. Het bewijs dat hij kerngezond is, had hij een dag later al op zak dankzij een huisartsenpraktijk in zijn oude woonplaats Altena. Op woensdag kon hij met gerust hart een vliegticket bestellen. "Voor de zekerheid toch maar bij Transavia", laat Willem weten vanuit Portugal.

"Voor vertrek ben ik nog even bij de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport geweest. Ik heb gevraagd of ik een schriftelijke verklaring kon krijgen met de reden waarom ik door hen buiten ben gezet op de luchthaven. Die kreeg ik niet. Ze verwezen naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij heeft me geweigerd aan boord te stappen en is dus verantwoordelijk. De marechaussee heeft alleen op verzoek van Ryanair gehandeld."

Ouwerkerk kondigt aan dat hij met Ryanair contact gaat opnemen. "Komt tijd, komt nieuws", besluit hij.

