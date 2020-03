PSV-doelman Yanick van Osch (22) probeert na jaar blessureleed nieuw contract bij PSV te veroveren

Yanick van Osch over zijn zware blessure, zijn comeback als keeper en zijn toekomst bij PSV:

Tijdens het trainingskamp in Qatar van PSV in januari 2019 sloeg het noodlot toe voor Van Osch, die al sinds zijn achtste in de jeugdopleiding speelt van PSV. De geboren Bosschenaar wist direct dat het fout was. “Maar gek genoeg waren die eerst paar maanden niet eens zo erg”, zegt Van Osch. “Ik kon de knop redelijk snel omzetten, maar op een gegeven moment ging ik weer op de Herdgang binnen trainen en dan zie je die jongens naar buiten gaan. Dat was telkens wel pijnlijk.”

Playstation

Van Osch, die dit halfjaar als derde keeper op de bank zit bij PSV 1, voelde zich naar eigen zeggen in die periode ‘geen voetballer’ meer. Hij vond steun bij zijn ouders en vrienden, waaronder FC Dordrecht-speler Jari Schuurman. “Met hem heb ik wel veel gegamed. Nee, geen FIFA, maar Call of Duty. Al was ik ook weer niet super goed”, zegt hij lachend.

Hij kwam tijdens zijn revalidatieperiode een andere PSV-speler tegen: Lars Unnerstall. De Duitse goalie herstelde nog van een knieblessure. “Het was wel fijn om met hem te revalideren. We konden het natuurlijk over het keepen hebben, maar ook over de geblesseerde knie. Het is dan toch fijn om iemand naast je te hebben, in plaats van dat je alleen moet revalideren.”

Voorbeelden

Hoewel Van Osch dit seizoen nog veel wedstrijden hoopt te spelen bij Jong PSV (tot nu toe speelde hij drie duels) heeft hij niet de ambitie omdat nog heel lang te doen. “Nee, en mijn contract loopt deze zomer ook af. Het is en blijft mijn droom om voor PSV 1 uit te komen. Of dat realistisch is? Ja, dat denk ik wel.” Om die droom waar te maken, kijkt Van Osch goed naar collega-keepers. “Vroeger was Iker Casillas mijn voorbeeld, maar nu kijk ik graag naar Marc-André Ter Stegen. Man, wat is die goed zeg. En hij is ongeveer even groot als ik, maar bij hem maakt het niets uit.”

Ja, de lengte van Van Osch. Daar ging en gaat het vaak over, aangezien de PSV-keeper maar 1,83 meter lang is. Dat is voor een keeper niet heel groot. Van Osch maakt zich er zelf niet te druk over. “Ja, het is nu eenmaal zo. Maar ik moet er voor zorgen dat op andere facetten beter scoor. Mijn sprongkracht, bijvoorbeeld. Of het uitkomen met hoge ballen. Niet bang zijn, gewoon gaan.”