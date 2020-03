Kampioensmerrie verrast met tweeling: 'Zo verbijsterd dat ik nog niet heb nagedacht over namen'

"Eigenlijk is het in de paardenfokkerij helemaal niet gewenst om een tweeling te krijgen", legt Van den Broek uit. "Omdat de vrucht vaak afsterft of omdat ze allebei vroeg in de dracht verworpen worden. En mochten ze langer blijven zitten, tot de uitgerekende datum, dan gaat vaak een van de veulens dood tijdens de bevalling. Of allebei. Of redden ze het in de uren daarna niet. Slechts in 1 van de 20.000 gevallen krijg je een gezonde tweeling."

Namen

Na ruim een dag gaat het prima met beide veulens. "Een van de twee is wel een stukje kleiner. Die heb ik donderdag nog de fles moeten geven omdat die niet zelfstandig kon opstaan. Maar sinds donderdagavond staat ze zelf op, stapt ze naar de merrie en drinkt ze. Ze doet het helemaal prima."

Een van de geboren veulens in Heeswijk-Dinther (foto: Facebook Annelies van den Broek).

Namen hebben de paardjes nog niet. "Normaal ben ik vrij snel met namen", lacht Van den Broek. "Maar ik was zo verbijsterd door de geboorte van deze twee. Ik was van alles aan het regelen. Je bent in zo'n geval zo druk met het melken van de merrie, ieder halfuur of iedere drie kwartier, dat ik er helemaal niet over heb nagedacht!"

Totaal verschillend

Ook met moeder D.Obertje gaat het na de bevalling prima. "Zij doet het echt hartstikke goed. Ze geeft veel melk. De dierenarts is vrijdagochtend nog langs geweest. Ze geeft haar veulens genoeg te drinken en ze is heel rustig. Ze let ook op allebei, terwijl ze natuurlijk niet gewend is dat er twee veulens bij haar lopen."

De veulens zijn qua uiterlijk trouwens totaal verschillend. "De zwarte hengst is net zijn vader, Totilas. Dat is het paard waarmee Edward Gal jaren geleden vele successen boekte en onder meer wereldkampioen werd. De moeder is een dochter van een nationaal kampioen en daar lijkt het andere veulen dan weer sprekend op."