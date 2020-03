Corona zorgt ervoor dat huldiging van veldritkampioene Yara Kastelijn wordt afgelast

Het zou een hele mooie dag moeten worden, maar de huldiging van Europees veldritkampioene Yara Kastelijn in Neerkant is afgelast vanwege het coronavirus. Yara zelf is er in Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid nuchter onder. "Het is vervelend, maar de veiligheid gaat voor", zegt de kampioene.

Vrijdagmiddag maakte de organisatie na overleg met de gemeente duidelijk dat het evenement in gemeenschapshuis De Moost niet door kan gaan.

Ze heeft geen idee wat de huldiging precies zou gaan inhouden. "Het moest allemaal een verrassing zijn. Ik had er heel veel zin in, dus het was even vervelend, maar ik begrijp de keuze wel", vertelt ze.

Breukjes

Voor de huldiging wordt een nieuwe datum gepland. "Wanneer dat is, is nog onbekend. We gaan kijken hoe het virus zich verspreidt." Yara zelf is onlangs overigens flink gevallen. Ze liep daarbij twee breukjes in ruggenwervels op. "Maar het gaat nu goed. Ik heb al een week geen pijn meer."