Wie wil er betaald een nachtje doorhalen met Jim Bakkum voor 'Zwaar Verliefd 2'?

Wie wil er een nachtje (alcoholvrij) doorhalen met Jim Bakkum en Barbara Sloesen en er ook nog voor betaald krijgen? Als jouw antwoord 'ik' is, dan is deze figurantenrol in de film 'Zwaar Verliefd 2' misschien wat voor jou.

De romantische komedie wordt opgenomen in Den Bosch. De nachtelijke kroegscènes worden gedraaid op dinsdag 10 maart tussen halfzeven 's avonds en halfvijf 's ochtends. Figuranten krijgen een vergoeding van vijftig euro. "De deelnemers zijn een belangrijk onderdeel van de opnames. Ze zullen namelijk zelf in beeld zijn. Ze krijgen dus geen drankjes met alcohol, want figureren is een serieuze zaak", laat de producent weten.

Als je dit betaalde stapavondje wel ziet zitten, moet je je gegevens mailen naar de producent. Hier vind je meer informatie.

Jim Bakkum en Barbara Sloesen

Het tweede deel van film gaat over het leven van de verliefde Ruben (Jim Bakkum) en Isa (Barbara Sloesen). De twee tortelduifjes zijn gelukkig, totdat Isa de perfecte man vindt.