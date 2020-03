Laveloze man wil huis van vrouw die hem opving niet verlaten, politie draagt hem naar buiten

Een dronken man moest donderdag door de politie uit het huis van een 52-jarige vrouw uit Oss worden gedragen. De vrouw had de man in huis genomen, omdat hij tijdelijk niet meer de daklozenopvang in mocht. Maar haar gast maakte er een grote puinhoop van. Hij reageerde agressief en wilde niet vertrekken. Uiteindelijk belandde hij in de cel.

De politie vond de man (53) uit Rotterdam 'laveloos' op de bank, zo staat in een post op Instagram. Naast hem stond een lege whiskey-fles. 'Het enige dat hij kon, was ons uitschelden met de meest erge ziektes en ons bedreigen met de dood, zowel woordelijk als in gebaar.' Ook de vrouw die zich over de man ontfermd had, kreeg de volle laag.

Horizontaal naar buiten

De man vertikte het om te vertrekken en werd aangehouden. Omdat hij stil bleef liggen, werd hij bij zijn arm en benen gepakt en horizontaal naar buiten gedragen. Zo kon hij naar het cellencomplex worden gebracht. 'Daar mocht de man zijn roes uitslapen en daarna zou het onderzoek tegen hem verder gaan.'