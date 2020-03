Brand verwoest gebouw met meerdere bedrijven in Helmond

Bedrijfsgebouw in Helmond gaat in vlammen op

HELMOND -

In Helmond woedde vrijdagnacht een uitslaande brand in een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein aan de Vossenbeemd. Het vuur brak rond vier uur uit. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd naar mensen in het gebied dat hier last van zou kunnen hebben. Rond kwart over zeven werd het sein brand meester gegeven.