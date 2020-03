NL-Alert vanwege uitslaande brand op bedrijventerrein Helmond

De brand ontstond rond vier uur. Al snel schakelde de brandweer op naar Grip 1. Dat is een melding die gedaan wordt bij grote incidenten waarbij afstemming nodig is tussen verschillende hulpdiensten en structurele coördinatie nodig is.

Er trekt een flinke rookwolk over Helmond. In het bedrijfsverzamelgebouw zit onder meer MTRC, een bedrijf dat printplaten vernikkeld en materialen ultrasoon reinigt. Verder is er een it-bedrijf gevestigd.

Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision

Gevaarlijke stoffen

Achterin het gebouw zouden bakken staan waarin duizend liter vloeistof in kan. Onduidelijk is of daar gevaarlijke stoffen in zitten. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand dit deel bereikt.

Het pand brandt met name aan de voorkant, waar een kantoordeel zit. Dat deel is niet te redden, aldus een woordvoerder. Er zijn ongeveer honderd hulpverleners aanwezig.

Wakker

Op Twitter meldden verschillende inwoners van de stad dat ze van de sirenes wakker geworden zijn.

Vrijdagavond ontstond ook al een grote brand in Helmond, toen ging het om het voormalig kantoor van Edah.