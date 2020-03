Auto raakt van de weg in Erp en belandt in rietveld

De brandweer rukte vrijdagnacht rond een uur uit omdat er een auto in het water zou zijn gereden in Erp. Bij aankomst bleek echter dat een auto tegen de vangrail langs het kanaal was gereden en daarna in een rietveld was terechtgekomen.

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de chauffeur er al vandoor. Het ongeluk gebeurde op de N279.

Man

Agenten troffen later vlakbij de plaats van het ongeluk een man aan. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht. Daarna is de man meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. Het is niet bekend of deze man de bestuurder van de auto was of iemand die als passagier in de auto zat.

Een brandweerduikteam uit Den Bosch was voor de zekerheid ook opgeroepen, maar dit team kon zonder in actie te komen weer terug naar de kazerne.