Duo vast na ernstig mishandelen man in Boxmeer, het gaat 'redelijk goed' met slachtoffer

Vanwege het ernstig mishandelen van een 30-jarige man in zijn huis aan de Boterbloem in Boxmeer eind februari heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mensen die ook uit Boxmeer komen. Zij zijn 25 en 49 jaar oud.

Het slachtoffer werd onder meer gestoken en hij raakte zwaargewond. De daders gingen er na de mishandeling vandoor met de auto van het slachtoffer, maar die werd later teruggevonden.

Ruzie in relationele sfeer

Volgens de politie had de mishandeling te maken met een ruzie in de relationele sfeer.

Het slachtoffer, dat na de mishandeling de straat op rende en daar om hulp riep, is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het gaat inmiddels naar omstandigheden ‘redelijk goed’ met hem.

De twee verdachten zijn vastgezet voor verhoor.

LEES OOK: Man neergestoken bij overval in Boxmeer, bloedspoor in hele straat