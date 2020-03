Inbraak bij Dierenrijk in Mierlo: 'Gelukkig zijn ze niet bij de dieren geweest'

Er is ingebroken bij Dierenrijk in Mierlo (foto: Facebook Dierenrijk)

Bij Dierenrijk in Mierlo is vrijdagnacht ingebroken. De daders lijken met een trap op het dak van het hoofdgebouw geklommen te zijn en daar naar binnen te zijn gegaan.

"Rond kwart over drie ging het alarm af", laat een woordvoerster van het park weten. "De daders - we gaan er vanuit dat het er twee zijn, vanwege de twee gaten in het dak - kwamen terecht in de personeelskantine. Daar zijn wat kastjes vernield, maar ze hebben niet veel tijd gehad want binnen vijf minuten was de politie aanwezig."

Ondanks de inbraak is het park deze zaterdag gewoon open. "Beneden, in de ruimte voor de gasten, zijn de inbrekers namelijk niet geweest en in het park lijkt er ook niets gebeurd. Gelukkig zijn ze niet bij de dieren geweest."

'Wat wil je hiermee nou bereiken?'

Op social media reageren mensen desondanks geschokt op de inbraak. "Zo triest!", reageert Mariska. "Wat wil je hiermee nou bereiken?" Kim vindt het 'niet normaal'. Ellen noemt de daders 'droeftoeters' en Gerdia spreekt van 'ratten'. "Ik word hier zo boos van", laat Tonnie weten. "Laat de leeuwen voortaan maar loslopen ‘s nachts", oppert Anjo. Wendy moest daar ook aan denken. "Waren ze maar de leeuwenkooi in gekropen en er niet uitgekomen. Gespuis, bah bah."