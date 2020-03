Ook Harry Potter was erbij in Waalwijk (foto: Kevin Cordewener).

WAALWIJK -

De carnavalsoptocht in Schoenlapperslaand (Waalwijk) is zaterdag ingehaald. Twee weken geleden gooide het slechte weer roet in het eten, maar nu was het juist prima weer voor een uitgesteld carnavalsfeestje.