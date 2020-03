Tijdens de uitgestelde optocht van Schoenlapperslaand zat de sfeer er goed in [FOTO'S]

Ook Harry Potter was erbij in Waalwijk (foto: Kevin Cordewener)

WAALWIJK -

De carnavalsoptocht in Schoenlapperslaand (Waalwijk) vond zo'n twee weken later plaats, maar het was niet minder gezellig. De optocht werd verplaatst omdat het weer te slecht was om de optocht met carnaval door te laten gaan.